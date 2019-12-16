Московских учеников приглашают в проект "Математическая вертикаль"

В четверг, 19 декабря, ученики 6-х классов московских школ могут написать пригласительную работу для участия в проекте "Математическая вертикаль".

"Традиционно в декабре мы делаем работу, в которой каждый желающий шестиклассник может попробовать себя. Работы, естественно, не на оценку — это не контрольная работа. Это возможность понять, какой хорошей бывает математика", — рассказал на селекторном совещании Департамента образования и науки директор Центра педагогического мастерства, российский математик и популяризатор науки Иван Ященко.

Продолжительность пригласительной работы составит 120 минут. Она пройдет на платформе школьного этапа Всероссийской олимпиады.

"Компьютер для каждого ребенка сделает электронный вариант. А ребенок сможет для себя выбрать уровень работы. Кто-то еще первый раз только участвует в олимпиаде и пока не ходит в математические кружки, и уровень "Первое знакомство" для него. А кто-то продолжающий уже имеет успехи в олимпиаде, пускай и в 6 классе, и ходит в математические кружки, он выберет уровень повыше. Эта работа позволит школам эффективно организовать кружки и хорошо стартовать в проекте "Математическая вертикаль". Уже третий сезон этого проекта стартует в сентябре следующего года", — продолжает Иван Ященко.

О том, как принять участие в пригласительной работе, можно узнать у сотрудников администрации школ.

На сегодняшний день в проекте "Математическая вертикаль" участвуют 450 московских школ. Целью проекта является многоцелевая предпрофильная подготовка в математике и смежных областях. Эти знания могут пригодиться ребятам уже в школе, например, при поступлении в инженерные и IT-классы.

Фото превью: kurchat.mskobr.ru