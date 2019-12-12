Бизнесмены Екатеринбурга: мы уйдем в тень,если не будет налоговых льгот

Изменение ставок имущественного налога по его кадастровой стоимости подталкивает бизнес к поиску путей "ухода в тень".

Такое заявление сделал на заседании екатеринбургской областной Думы депутат Анатолий Никифоров, когда парламентарии обсуждали законопроект о налоговых льготах.

"Кадастровая стоимость коммерческой недвижимости в регионе за год резко выросла, — цитирует его слова ИА "Новый день". — Раньше 1 кв. м стоил 17 тысяч рублей, а к 2020 его цена дойдет до 39".

Авторы проекта изменений регионального закона предложили предоставлять льготы тем бизнесменам, кто будет к 2022 году платить своим сотрудникам среднюю по региону зарплату и сохранит численность работников. Это условие, по мнению Никифорова, подъемно не для всех.

Владимир Терешков, председатель бюджетного комитета заксобра Екатеринбургской области, сообщил, что "рабочая группа более тщательно рассмотрит возможность предоставления бизнесу льгот по налогу на имущество".