У иркутского аэропорта есть собственный антигерой. Его назвали депутаты

31 декабря 2014 года президент страны сделал Иркутску шикарный подарок: передал в областную собственность 100% акций международного аэропорта "Иркутск". И денег из госбюджета выделили на его реконструкцию: строительство нового комплекса, который к 2020 году мог бы принимать до 3 миллионов пассажиров в год.

Прошло 5 лет. И на очередной сессии заксобрания региона вопрос с аэропортом встал, что называется, "в полный рост".

И выяснилось, что из намеченного в 204 году не сделано ничего. Как сказал зампред парламента Александр Ведерников, "аэропорт эксплуатируется в состоянии полного износа взлетно-посадочной полосы. По статистике авиакатастроф наш аэропорт "Иркутск" находится в зоне повышенного риска".

А самый большой позор, по словам Ведерникова, Иркутск будет переживать, "когда на чемпионат мира сюда будут люди съезжаться. А тут вместо аэропорта — душный сарай! И у этого позора есть имя — Левченко".

Парламентарий подчеркнул, что власти региона не выполнили ни одно из обязательств по реконструкции. Этот вывод подтвержден результатами проводимой Контрольно-счетной палатой проверки. Плюс имеется акт ФАС, в котором говорится, что командой действующего губернатора нарушено было антимонопольное законодательство, когда для проведения работ был без конкурса назначен инвестор.