31 декабря 2014 года президент страны сделал Иркутску шикарный подарок: передал в областную собственность 100% акций международного аэропорта "Иркутск". И денег из госбюджета выделили на его реконструкцию: строительство нового комплекса, который к 2020 году мог бы принимать до 3 миллионов пассажиров в год.
Прошло 5 лет. И на очередной сессии заксобрания региона вопрос с аэропортом встал, что называется, "в полный рост".
И выяснилось, что из намеченного в 204 году не сделано ничего. Как сказал зампред парламента Александр Ведерников, "аэропорт эксплуатируется в состоянии полного износа взлетно-посадочной полосы. По статистике авиакатастроф наш аэропорт "Иркутск" находится в зоне повышенного риска".
А самый большой позор, по словам Ведерникова, Иркутск будет переживать, "когда на чемпионат мира сюда будут люди съезжаться. А тут вместо аэропорта — душный сарай! И у этого позора есть имя — Левченко".
Парламентарий подчеркнул, что власти региона не выполнили ни одно из обязательств по реконструкции. Этот вывод подтвержден результатами проводимой Контрольно-счетной палатой проверки. Плюс имеется акт ФАС, в котором говорится, что командой действующего губернатора нарушено было антимонопольное законодательство, когда для проведения работ был без конкурса назначен инвестор.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.