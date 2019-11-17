42 миллиона рублей заплатит бурятская компания за вред Байкалу

По требованию Байкальской природоохранной прокуратуры одно из предприятий республики Бурятия возместит ущерб окружающей среде на 42 миллиона рублей. Фирма допустила сток химических веществ в реки, впадающие в Байкал.

Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

Как рассказали в прокуратуре, еще в начале лета 2019 года тревогу забили жители Закаменского района республики Бурятия. Они заметили, что местная речка Модонкуль стала неестественного ярко-оранжевого цвета. Люди обратились в прокуратуру и санитарные службы.

Проверка, проведенная Восточно-Байкальским межрайонным природоохранным прокурором, показала, что река Модонкуль была загрязнена химическими веществами кадмием, медью, мышьяком, вольфрамом и другими компонентами. Причем, содержание загрязняющих веществ в реке превысило предельно допустимые концентрации в 10-50 раз.

"Загрязнение водоема и почвы произошло в результате вытекания шахтных вод из штольни "Западная" бывшего Джидинского вольфрамомолибденового комбината, установили в прокуратуре. Собственником земельных участков и объектов, находящихся в границах месторождения вольфрама в районе рудника Холтосон города Закаменск, является ООО "Вольфрамайн" — рассказал представитель ведомства.

Предприятие не проводило мероприятий, направленных на защиту земель от загрязнения химическими веществами. Более того, загрязненная вода из речки Модонкуль попала в реку Джида, а оттуда — в Селенгу, которая впадает в Байкал. В итоге ущерб окружающей среде и Байкалу, причинённый предприятием, специалисты оценили в более чем 42 миллиона рублей.

Суд по иску природоохранного прокурора обязал фирму установить оборудование для очистки отходов и впредь проводить мероприятия по недопущению попадания неочищенных шахтных вод из штольни на почву и в реку Модонкуль. С предприятия взыскали причиненный природе ущерб в полном объеме.

Фото: vк. com