По требованию Байкальской природоохранной прокуратуры одно из предприятий республики Бурятия возместит ущерб окружающей среде на 42 миллиона рублей. Фирма допустила сток химических веществ в реки, впадающие в Байкал.
Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.
Как рассказали в прокуратуре, еще в начале лета 2019 года тревогу забили жители Закаменского района республики Бурятия. Они заметили, что местная речка Модонкуль стала неестественного ярко-оранжевого цвета. Люди обратились в прокуратуру и санитарные службы.
Проверка, проведенная Восточно-Байкальским межрайонным природоохранным прокурором, показала, что река Модонкуль была загрязнена химическими веществами кадмием, медью, мышьяком, вольфрамом и другими компонентами. Причем, содержание загрязняющих веществ в реке превысило предельно допустимые концентрации в 10-50 раз.
"Загрязнение водоема и почвы произошло в результате вытекания шахтных вод из штольни "Западная" бывшего Джидинского вольфрамомолибденового комбината, установили в прокуратуре. Собственником земельных участков и объектов, находящихся в границах месторождения вольфрама в районе рудника Холтосон города Закаменск, является ООО "Вольфрамайн" — рассказал представитель ведомства.
Предприятие не проводило мероприятий, направленных на защиту земель от загрязнения химическими веществами. Более того, загрязненная вода из речки Модонкуль попала в реку Джида, а оттуда — в Селенгу, которая впадает в Байкал. В итоге ущерб окружающей среде и Байкалу, причинённый предприятием, специалисты оценили в более чем 42 миллиона рублей.
Суд по иску природоохранного прокурора обязал фирму установить оборудование для очистки отходов и впредь проводить мероприятия по недопущению попадания неочищенных шахтных вод из штольни на почву и в реку Модонкуль. С предприятия взыскали причиненный природе ущерб в полном объеме.
Фото: vк. com
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