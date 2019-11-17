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Источник Правда.Ру

42 миллиона рублей заплатит бурятская компания за вред Байкалу

Россия » Сибирь

 По требованию Байкальской природоохранной прокуратуры одно из предприятий республики Бурятия возместит ущерб окружающей среде на 42 миллиона рублей. Фирма допустила сток химических веществ в реки, впадающие в Байкал.

Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

Как рассказали в прокуратуре, еще в начале лета 2019 года тревогу забили жители Закаменского района республики Бурятия. Они заметили, что местная речка Модонкуль стала неестественного ярко-оранжевого цвета. Люди обратились в прокуратуру и санитарные службы.

Проверка, проведенная Восточно-Байкальским межрайонным природоохранным прокурором, показала, что река Модонкуль была загрязнена химическими веществами кадмием, медью, мышьяком, вольфрамом и другими компонентами. Причем, содержание загрязняющих веществ в реке превысило предельно допустимые концентрации в 10-50 раз.

"Загрязнение водоема и почвы произошло в результате вытекания шахтных вод из штольни "Западная" бывшего Джидинского вольфрамомолибденового комбината, установили в прокуратуре. Собственником земельных участков и объектов, находящихся в границах месторождения вольфрама в районе рудника Холтосон города Закаменск, является ООО "Вольфрамайн" — рассказал представитель ведомства.

Предприятие не проводило мероприятий, направленных на защиту земель от загрязнения химическими веществами. Более того, загрязненная вода из речки Модонкуль попала в реку Джида, а оттуда — в Селенгу, которая впадает в Байкал. В итоге ущерб окружающей среде и Байкалу, причинённый предприятием, специалисты оценили в более чем 42 миллиона рублей.

Суд по иску природоохранного прокурора обязал фирму установить оборудование для очистки отходов и впредь проводить мероприятия по недопущению попадания неочищенных шахтных вод из штольни на почву и в реку Модонкуль. С предприятия взыскали причиненный природе ущерб в полном объеме.

Фото: vк. com

Темы байкал бурятия загрязнение ущерб природе природоохранная прокуратура
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