Власти Москвы прогнозируют рост средних зарплат в столице на 9% в ближайшие четыре года.
Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы, сообщают "РИА Новости".
Согласно предоставленной информации, средняя заработная плата москвичей вырастет на 9% в номинальном и на 4,2% в реальном выражении.
Также в материалах к заседанию президиума правительства Москвы говорится, что безработица в столице в ближайшие годы будет оставаться на минимальном уровне.
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