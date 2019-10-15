Власти Москвы обещают ее жителям значительный рост средних зарплат

Власти Москвы прогнозируют рост средних зарплат в столице на 9% в ближайшие четыре года.

Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы, сообщают "РИА Новости".

Согласно предоставленной информации, средняя заработная плата москвичей вырастет на 9% в номинальном и на 4,2% в реальном выражении.

Также в материалах к заседанию президиума правительства Москвы говорится, что безработица в столице в ближайшие годы будет оставаться на минимальном уровне.