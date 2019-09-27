Сотрудники коммунальных служб Башкирии вышли на покос травы в снегопад.
Соответствующую видеозапись в своем аккаунте в социальной сети Facebook опубликовал житель Башкортостана Азамат Галин.
На публикацию обратило внимание российское интернет-издание Znak.
Работник коммунальных служб Башкирии с помощью бензинового триммера косит на обочине дороги траву. Ее уже почти не видно под валящим с неба снегом.
"Идет активная фаза заготовки придорожного сена. Запасаемся вдоволь. Отправим на экспорт", — написал под опубликованной видеозаписью Азамат Галин.
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