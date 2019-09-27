Коммунальщики Башкирии вышли на покос травы в снегопад

Сотрудники коммунальных служб Башкирии вышли на покос травы в снегопад.

Соответствующую видеозапись в своем аккаунте в социальной сети Facebook опубликовал житель Башкортостана Азамат Галин.

На публикацию обратило внимание российское интернет-издание Znak.

Работник коммунальных служб Башкирии с помощью бензинового триммера косит на обочине дороги траву. Ее уже почти не видно под валящим с неба снегом.

"Идет активная фаза заготовки придорожного сена. Запасаемся вдоволь. Отправим на экспорт", — написал под опубликованной видеозаписью Азамат Галин.