Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю сообщила о приостановке работы одного из местных частных детских садов, в котором дети заболели коклюшем после сна на полу. Судебные приставы провели внеплановую проверку дневного центра пребывания детей ООО "Мари-Анри".
Специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения санитарных требований, которые "создают реальную угрозу здоровью и жизни детей". Конструкция окон не позволяет проветривать помещение, а сон детей организован на полу. Также в учреждении нет медицинского работника, который бы наблюдал за состоянием здоровья детей и сотрудников.
Лептоспироз является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, передаваемых людям от животных.
Властям оказалось мало скандала с "московским делом", и полиция Бурятии решила дополнить фестиваль вывихнутого плеча задержанием шамана-экзорциста.
Индонезия вслед за Китаем, Филиппинами, Малайзией отказалась принимать мусор из развитых западных стран. Почему перестала работать прибыльная торговля мусором?