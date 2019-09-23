В частном детсаду дети заболели коклюшем из-за "тихого часа" на полу

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю сообщила о приостановке работы одного из местных частных детских садов, в котором дети заболели коклюшем после сна на полу. Судебные приставы провели внеплановую проверку дневного центра пребывания детей ООО "Мари-Анри".

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения санитарных требований, которые "создают реальную угрозу здоровью и жизни детей". Конструкция окон не позволяет проветривать помещение, а сон детей организован на полу. Также в учреждении нет медицинского работника, который бы наблюдал за состоянием здоровья детей и сотрудников.