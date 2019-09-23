Власти Москвы начали подачу тепла в жилые дома

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в городе началась подача тепла в многоквартирные дома. Также коммунальные службы начали обогрев административных и промышленных зданий столицы. По словам Бирюкова, более ранний старт отопительного сезона связан с резким падением среднесуточной температуры воздуха.

Заммэра отметил, что сегодня не все жители жилых многоквартирных домов смогут получить теплоснабжение, поскольку это долгий процесс. По оценке Бирюкова, полный ввод к эксплуатацию всех тепловых сетей займет около пяти дней.