Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в городе началась подача тепла в многоквартирные дома. Также коммунальные службы начали обогрев административных и промышленных зданий столицы. По словам Бирюкова, более ранний старт отопительного сезона связан с резким падением среднесуточной температуры воздуха.
Заммэра отметил, что сегодня не все жители жилых многоквартирных домов смогут получить теплоснабжение, поскольку это долгий процесс. По оценке Бирюкова, полный ввод к эксплуатацию всех тепловых сетей займет около пяти дней.
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