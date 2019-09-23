Синоптики: в Москве бабье лето не предвидится

Сотрудница московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в столицу пришла астрономическая осень. Это означает, что москвичи вряд ли смогут насладиться бабьим летом. Позднякова подчеркнула, что говорить о бабьем лете после дня осеннего равноденствия - некорректно.

Ранее наступление бабьего лета в Москве с 23 по 27 сентября предвещал сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.