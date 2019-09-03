Мост через реку Каква в селе Филькино Свердловской области восстановили.
Об этом местным СМИ сообщила пресс-служба администрации Серовского городского округа.
Напомним, что мост этот был установлен взамен старого, разрушенного. Но вчера, спустя буквально несколько дней после окончания ремонтных работ, новый мост размыло.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое «Зоино стояние».
Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.
В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей.