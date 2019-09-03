На Урале восстановили разрушенный через два дня после открытия мост

Мост через реку Каква в селе Филькино Свердловской области восстановили.

Об этом местным СМИ сообщила пресс-служба администрации Серовского городского округа.

Напомним, что мост этот был установлен взамен старого, разрушенного. Но вчера, спустя буквально несколько дней после окончания ремонтных работ, новый мост размыло.