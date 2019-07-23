Московские власти планируют провести четыре тендера на закупку 940 километров бордюров из гранита. На это планируют выделить почти 3 миллиарда рублей. Примечательно, что другие госструктуры столицы уже закупали гранитные бордюры в 2019 году на сумму 2,3 миллиарда рублей.
До этого момента таких масштабных закупок изделий из гранита не проводилось. Наибольший объем заказов составляет бордюр марки ГП-1, на который планируют потратить 2,3 миллиарда рублей. Остальные расходы направят на приобретение более экзотических изделий из природного камня - "криволинейный" бордюр, стоимость которого составляет 20 тысяч рублей за 1 метр.
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