Скончался бывший глава Генпрокуратуры РФ

Скончался бывший глава Генеральной прокуратуры Российской Федерации Алексей Казанник.



Борис Ельцин: герой или преступник?

Юристу, политику и преподавателю Омского государственно Университета им. Ф. М. Достоевского было 78 лет.

Алексей Казанник родился 26 июля 1941 года. После своего избрания в Верховный Совет СССР уступил место будущему президенту страны Борису Ельцину.

Возглавлял Генеральную прокуратуру Российской Федерации с октября 1993 года по апрель 1994 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве был найден мертвым секретный офицер СВР.

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