Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу задержанных украинских моряков

Россия не станет участвовать в слушаниях Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге по делу задержанных за нарушение российской границы украинских моряков. Об этом сообщает посольство РФ в Германии.



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В сообщении отмечается, что у трибунала по морскому праву нет достаточной юрисдикции для расследования "керченского инцидента". В свою очередь, в связи с отсутствием российских представителей, трибунал сократил слушания на один день - теперь разбирательство пройдет 10 мая, а решение будет вынесено до конца текущего месяца.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды России при следовании из Черного в Азовское море. Требования пограничников остановиться украинские катера и буксир проигнорировали. Они были задержаны и доставлены в Керчь, затем суд арестовал их экипажи по обвинению в незаконном пересечении российской границы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правозащитный центр "Мемориал" признал 24 украинских моряков, задержанных в ноябре минувшего года при попытке прорыва через Керченский пролив, политическими заключенными. Организация требует прекращения их уголовного преследования и освобождения.

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