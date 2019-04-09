"Мемориал" признал задержанных украинских моряков политзаключенными

Правозащитный центр "Мемориал" признал 24 украинских моряков, задержанных в ноябре минувшего года при попытке прорыва через Керченский пролив, политическими заключенными. Организация требует прекращения их уголовного преследования и освобождения. Об этом сообщает пресс-служба правозащитников.

В "Мемориале" заявляют, что "российскими военными были атакованы и захвачены три корабля военно-морских сил Украины, пытавшиеся пройти Керченским проливом в азовские порты". Обвинение украинских военнослужащих в незаконном пересечении государственной границы России не является правомерным с точки зрения международного права, поскольку мировое сообщество не признало воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

Следовательно и установление морской границы России по 12-мильной зоне от береговой линии Крыма, куда зашли украинские военные суда, является незаконным актом, считают правозащитники. Украинские корабли также заранее сообщили о своем проходе через Керченский пролив, подчеркивают в организации.

"Конвенция ООН по морскому праву, ратифицированная Россией, не позволяет прибрежным государствам произвольно запрещать мирный проход через проливы иностранным судам. Российско-украинский договор "О сотрудничестве" гласит, что военные корабли под флагом Российской Федерации или Украины пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Мы полагаем, что украинские суда и по отечественному законодательству не совершали уголовно-наказуемого незаконного перехода границы", - утверждают в "Мемориале".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что по делу о незаконном пересечении границы РФ украинскими моряками еще идет следствие, а значит у России нет украинских военнопленных, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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