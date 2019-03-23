В Самарской области создали методичку для чиновников с рекомендациями по общению в соцсетях

Чиновники Самарской области получили рекомендации по общению в социальных сетях от администрации губернатора области. Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявлял о том, что представителям власти необходимо следить за тем, как они ведут себя в Сети, поскольку они публичные лица.

Необходимость в создании специальной методички по поведению в социальных сетях возникла после резонанса вокруг высказывания министра социально-демографической и семейной политики области Марины Антимоновой, которая опубликовала в Twitter мнение, что "государство не должно всех содержать". После скандала Антимонова публично принесла извинения и обвинила СМИ в разжигании скандала вокруг реплики, выхваченной из общего контекста.

Сам Дмитрий Азаров рассказал, что после ситуации с Мариной Антимоновой региональные власти начали проводить мастер-классы среди чиновников и госслужащих, на которых слушателям объясняют азы поведения в виртуальном мире.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о самарской чиновнице Марине Антимоновой, которая отправила молодых матерей выращивать еду для своих детей в огороды. Одна из местных жительниц заявила, что пособия для молодых матерей ничтожно малы для обеспечения ребенка качественными продуктами питания. Чиновница ответила, что молодым мамам необходимо самим выращивать натуральные продукты в огороде, вместо того чтобы критиковать власть.

Читайте также:

Самарская чиновница "отправила" молодых матерей пахать в огородах