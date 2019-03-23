В Самарской области создали методичку для чиновников с рекомендациями по общению в соцсетях

Чиновники Самарской области получили рекомендации по общению в социальных сетях от администрации губернатора области. Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявлял о том, что представителям власти необходимо следить за тем, как они ведут себя в Сети, поскольку они публичные лица.
Необходимость в создании специальной методички по поведению в социальных сетях возникла после резонанса вокруг высказывания министра социально-демографической и семейной политики области Марины Антимоновой, которая опубликовала в Twitter мнение, что "государство не должно всех содержать". После скандала Антимонова публично принесла извинения и обвинила СМИ в разжигании скандала вокруг реплики, выхваченной из общего контекста.
Сам Дмитрий Азаров рассказал, что после ситуации с Мариной Антимоновой региональные власти начали проводить мастер-классы среди чиновников и госслужащих, на которых слушателям объясняют азы поведения в виртуальном мире.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о самарской чиновнице Марине Антимоновой, которая отправила молодых матерей выращивать еду для своих детей в огороды. Одна из местных жительниц заявила, что пособия для молодых матерей ничтожно малы для обеспечения ребенка качественными продуктами питания. Чиновница ответила, что молодым мамам необходимо самим выращивать натуральные продукты в огороде, вместо того чтобы критиковать власть.
Читайте также:
Самарская чиновница "отправила" молодых матерей пахать в огородах
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Может ли Россия осуждать Польшу за неприглашение на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны, если сама признала Сталина преступником "хуже Гитлера".
Ни в одном государстве мира, посетовал Шнуров, нет подобного рода ведомства.
Дональд Трамп призвал признать аннексию Голанских высот. Разве это обдуманный шаг, ведь тогда можно с ним поспорить по поводу "аннексии Крыма"?