Жители Новосибирска смогут воспользоваться услугами "православных риелторов"

Новосибирский сайт "Родные берега" сообщил, что в городе открылось "Православное агентство недвижимости". Сейчас в агентство только набирают сотрудников. Основное требование для соискателей — быть воцерковленным христианином.

Подробнее об организации рассказала директор агентства Татьяна Лагутина. По ее словам, "Православное агентство недвижимости" помимо качественных услуг будет гарантировать своим клиентам сопровождение услуг соответствуя высоким морально-нравственным принципам.

Татьяна Лагутина подчеркнула, что сотрудники агентства должны следовать всем десяти заповедям, чтобы оказывать свои услуги максимально честно. При этом, клиентами агентства могут стать представители любых религий, даже атеисты.

Напомним, "Правда.Ру" приводила слова священника, проректор Екатеринбургской духовной семинарии иерея Константина Корепанова, который рассказал, что православие не запрещает пить вино и заниматься любовью в Великий пост.

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