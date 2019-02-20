Владимир Путин обратил внимание чиновников на мусорную проблему

Обращаясь к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин рассказал о мусорной проблеме, которая, по его мнению, никогда не решалась.

Президент сообщил, что чиновники не обращали внимание на проблемы с отходами уже "сто лет". Многие мусорные полигоны уже давно переполнены, а часть из них вовсе находится вблизи жилых кварталов. От жителей поступают многочисленные жалобы, которые должны быть перенаправлены тем, кто выдавал разрешение на строительство жилых домов вблизи полигонов, — считает Владимир Путин.

Глава государства отметил, что с 2019 года Россия начала реализовывать новую программу утилизации твердых бытовых отходов, однако это только первый шаг в решении мусорной проблемы.

Владимир Путин поручил чиновникам закрыть около 30 проблемных мусорных полигонов, которые находятся возле жилых массивов. Поручение президента должно быть выполнено за три года. В дальнейшем Владимир Путин планирует закрыть все мусорные полигоны, расположенные возле жилых кварталов.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала об инициативе Владимира Путина возобновить естественный прирост населения России. Для этого президент собирается повысить социальные выплаты, чтобы снизить налоговую нагрузку на семьи.

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