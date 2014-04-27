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Источник Правда.Ру

В Крыму готовы подать иск к Украине из-за перекрытия воды

Россия » Юг » Симферополь

Александр Мохов, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России, заявил о необходимости подготовки международного иска к Украине из-за перекрытия поставок воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

Напомним, что подача воды по каналу была полностью прекращена после того, как Крым в 2014 году вошел в состав России. И поскольку ранее по нему в республику поступало 85% всей пресной воды, которая использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий, то теперь, из-за действий украинских властей экосистеме и сельскому хозяйству северного Крыма нанесен серьезный ущерб, который оценивается в сотни миллиардов долларов.

" Нашей стране давно пора переходить в наступление на юридическом фронте. Правовая основа для предъявления претензий со стороны России по отношению к Украине в связи с перекрытием Северо-Крымского канала имеется", — считает Молохов.

По его словам, при подготовке иска можно апеллировать

  • к Берлинским правилам по водным ресурсам, принятым в 2004 году,
  • к Конвенции Европейской экономической комиссии ООН по охране и использованию трансграничных водотоков (1992 года),
  • к сопутствующим этой Конвенции двум протоколам
  • Конвенции ООН от 1997 года о праве несудоходных видов использования международных водотоков.

"А еще, — добавляет Молохов, — у нас действует российско-украинское двухстороннее соглашение о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов. Так что все шансы выиграть дело в международном суде у России есть".

О том, почему Крым лишился пресной воды в 2014 году, "Правда.Ру", конечно же, писала. Напомним, как это было:

Крымские власти начали работу по реконсервации скважин с питьевой водой советского периода

Крымские власти начали работу по реконсервации скважин с питьевой водой, обнаруженных еще советскими геологами в 70-е годы. Как рассказал министр информации республики Дмитрий Полонский, в те годы скважины остались невостребованными, однако теперь ими займутся специалисты. "Никаких конкретных цифр у нас пока нет, работы только начинаются", — добавил он.

Киев в последние недели сократил подачу воды примерно в 20 раз, что может создать проблемы для сельского хозяйства Крыма, вошедшего в состав РФ в середине марта. При этом речь идет именно о технической, а не о питьевой воде.

Вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев ранее сообщил, что власти республики согласны были платить ту цену за воду, которую назначат новые украинские власти, и даже передали необходимые документы, однако согласие так и не было получено.

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Он отметил, что запасов пресной воды на северо-востоке полуострова должно хватить, чтобы обеспечить ей всю юго-восточную часть полуострова, включая Феодосию и Керчь. При этом, по словам вице-премьера, разработка подземных запасов должна начаться уже в конце апреля-начале мая.

Темы иск крым украина александр мохов международный суд подача пресной воды северо-крымский канал
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