На Экономическом форуме Новый Театр Эдуарда Боякова споёт душеполезные песни

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Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова примет участие в культурной программе Международного Экономического Форума, который пройдет 2 и 3 апреля 2024 года в ЦДП (Москва, Покровка, 47).

Фото: Пресс-служба Нового театра

На первый взгляд может показаться, что "культурная программа экономического форума" — некая дежурная "развлекаловка", которой театр взялся украсить досуг бизнесменов и политиков после серьезных дебатов и научных докладов. Но к данному случаю подобная трактовка не подходит.

Программа, которую представит Новый Театр — серьезная культурологическая акция, призванная не развлекать, а поднять в форме художественного высказывания важнейшую тему русской корневой культуры

Итак, 2 апреля в Большом зале ЦДП театр покажет необычное музыкально-театральное представление, которое соединит в себе драматургию, музыку, фольклор, перформанс и даже лекцию, обнаружит прочную связь между традицией и авангардом, органично синтезирует юмор и серьезность, удивит оригинальностью, откроет новые горизонты, а главное — доставит зрителям эстетическое удовольствие.

"Душеполезные песни в ожидании 14-го пакета санкций" — так в духе времени называется представление Нового Театра, в котором главную роль играют музыканты группы ЛАВРА: Варвара Котова, Илларион Брусс, Сергей Калачев. А также известные исполнители этнической музыки Андрей Котов и Сергей Старостин.

Программу откроет народный артист РФ Дмитрий Певцов. В роли ведущего выступит юный актер, исполнитель одной из главных ролей в спектакле Эдуарда Боякова "Лавр" Климентий Кривоносенко.

Василий Поспелов, музыкальный продюсер Нового Театра:

Вы погрузитесь в историю старинного русского песенного жанра, который когда-то был невероятно популярен, потом почти забыт, а сегодня возрождается, приобретая современное звучание. Вы услышите, как пели наши предки. Во всяком случае, именно так сегодня это представляют музыканты группы ЛАВРА, которые поют их по-своему.

Слушая эти песни в сопровождении зрелищного перформанса, можно прочувствовать сложные взаимосвязи традиционализма и прогресса, глобализации и консервативных трендов. А можно не загружаться подобными мудреными задачами, а просто насладиться музыкой и стихами, пришедшими в наш мир из далеких времен.

Русская песня под гусли и колёсную лиру (Варвара Котова) объединится с загадочным звучанием африканской маримбы, задором кубинских бонго и драйвом интернациональных ударных инструментов (Илларион Брусс), вступая в диалог с безладовым midi-басом, звучащим сотней американо-японских технологий (Сергей Калачёв).

Московский Экономический Форум (МЭФ) — одно из самых важных экономических событий года. Руководителем МЭФ является Константин Анатольевич Бабкин, российский предприниматель и политический деятель, председатель Федерального Совета ВПП "Партия дела", президент ООО "Новое Содружество" и ассоциации "Росспецмаш", член Совета попечителей Нового Театра.

В этом году ключевая тема форума: "Политический ландшафт изменился. Экономика. Культура. Новые ориентиры".

В программе МЭФ примет участие художественный руководитель Нового Театра Эдуар Бояков. Он выступит модератором пленарной дискуссии "Культура и пропаганда: новая реальность — новые люди" с участием философа Александра Дугина, журналиста Алексея Чадаева, протоиерея Андрея Ткачева, народного артиста РФ Дмитрия Певцова (2 апреля, Большой зал, 12.15 — 13.45).

Бояков также проведет сессию "Культурная среда и русский культурный код" с участием писателя-история Святослава Рыбаса, бизнесмена Бориса Акимова, писателя Евгения Фатеева (3 апреля, Малый зал, 15.00-16.30).

Эдуард Бояков, художественный руководитель Нового Театра:

Тема культурного кода и культурной среды должна присутствовать зримо или незримо в любом серьезном разговоре о будущем нашей страны, о технологиях, об экономике, о демографии. Любой разговор о смысле жизни страны в целом и какой-либо отрасли в частности непременно должен предполагать человеческое измерение. А это и есть культурное измерение. Московский Экономический Форум, в оргкомитет которого входят ведущие бизнесмены, крупные промышленники, экономисты, включает сегодня в повестку проблематику, связанную с культурой. То есть, мы, наконец, начинаем говорить о субъекте экономики — о человеке. Да, можно количественно просчитать физические, математические, физиологические показатели того поля, на котором существует человек. Но главные поступки мы совершаем, нарушая рационалистические и материалистические сценарии. И вот этим занимается символическое, культурное пространство, которое мы должны строить, если хотим, чтобы нация развивалась, осознавая свою идентичность.

Одна из тем дискуссии на МЭФ — культура и пропаганда. В последнее время понятию "пропаганда" навязана негативная коннотация. Однако это принципиально неверно. Бывают времена, когда пропаганда выходит на передовой план. И если здоровому государству нужно транслировать здоровые ценности и принципы через лозунги, призывы, плакаты, то это можно сравнить с проповедью пророка. Потому что такая пропаганда подключает эмоциональные и символические инструменты. И безусловно, находится на территории культуры.

Подробности программы МЭФ на сайте

Фото предоставлены пресс-службой Нового Театра