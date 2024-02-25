Выставка современного искусства "Время Z": рептилоиды, 100 грамм "фронтовых" и камень из Донбасса

В Москве прошла выставка современного искусства "Время Z"

1:32 Your browser does not support the audio element. Культура

В Москве проходит выставка современного искусства "Время Z", которая открылась 23 февраля в галерее ЛИН на Полянке. По словам организаторов из объединения "Артфракция Z", смысл экспозиции в том, чтобы показать Россию "метафизическим царством добра, где вечно стоит небесный град Китеж".

Фото: dzen.ru by Телеканал 360 is licensed under Public Domain

На открытии звучали песни под гитару, а гостей приглашали выпить "фронтовые" 100 грамм водки. На стендах — картины с изображением российских солдат, Дарьи Дугиной, Крымского моста, а также реди-мейд в виде антрацита из донбасской шахты. Также к объектам искусства отнесли фантасмагорический триллер о рептилоидах "Жгугр. Будем жить!" куратора выставки Александра Сигалова, на страницах которого шпионы и чиновники, феминистки и геи, либералы и охранители ищут "Черную книгу" алхимика Якова Брюса, 300 лет назад закопанную в подвалах Сухаревой башни.

Часть экспозиции можно приобрести. Например, картину с президентом РФ продавали за 100 тысяч рублей. Часть денег от продаж организаторы обещают направить на нужды СВО.

В выставке приняли участие 14 художников, в том числе замглавы Союза православных хоругвеносцев Игорь Мирошниченко со своим мерчем "Православие или смерть!" и Алексей Чижов, работы которого в прошлом году выставлялись в "ЧВК Вагнер Центре".

Организаторы заявили, что хотят привезти экспозицию на Донбасс, поскольку "настоящее искусство всегда национально и патриотично".