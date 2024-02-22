Фортепианный дуэт Михаил Дубов — Мона Хаба сыграет в Московской консерватории

27 февраля в Малом зале консерватории играет известный фортепианный дуэт Мона Хаба — Михаил Дубов.

Фото: Пресс-служба Московской Консерватории

В программу вошли замечательные образцы клавирного искусства, созданные в историческом диапазоне более 250 лет (в исполнении на современных инструментах).

Михаил ДУБОВ окончил Московскую консерваторию и аспирантуру по трём специальностям:

фортепиано (класс проф. В. В. Горностаевой), орган (класс проф. А. А. Паршина) и музыковедение.

Солист Московского Ансамбля Современной Музыки (МАСМ), профессор Московской консерватории, кандидат искусствоведения, лауреат премий Seiler, "Театральная инициатива" и "Золотая маска".

Творческие интересы пианиста включают в себя широкий диапазон музыкальных стилей и направлений от старинной музыки до современности. М. Дубов стал первым исполнителем многих сочинений российских и зарубежных авторов: на его счету более 100 мировых премьер, ряд российских премьер классиков XX в., в том числе "Concerto a quatre" О. Мессиана, "Synaphaï" Я. Ксенакиса для фортепиано с оркестром, "Keqrops" Я. Ксенакиса для фортепиано с оркестром.

Михаил Дубов сотрудничал с авторами, ведущими представителями современной музыки, такими как Э. Денисов, Я. Ксенакис, Т. Мюрай, Б. Фуррер, Х. Холлигер. Постоянный участник международных музыкальных фестивалей, в числе которых "Gaudeamus", "Варшавская осень", "Berliner Festwoche", "Maerzmusik", "Klangspuren", "Другое пространство", "Дягилевкий фестиваль". Среди оркестров, с которыми Михаил Дубов выступал в качестве солиста — "Ensemble Modern" (Германия), ГАСО, оркестр Мариинского театра, БСО, НФОР, "Новая Россия", дирижёры В. Юровский, Ф. Леднев, Ф. Чижевский, Т. Курентзис, Дж. Нотт, А. Чистяков, Дж. Нозеда, Д. Кавка. Творческими партнерами пианиста были Т. Гринденко, А. Любимов, М. Пекарский, Н. Кожухарь, Х. Холлигер и другие музыканты. В багаже исполнителя записи сольного и ансамблевого репертуара, выходивших под разными лейблами (Мелодия, Le Chant du Monde, FANCYMUSIC).

Михаил Дубов ведёт также исследовательскую деятельность, преимущественно в области современной музыки, является автором ряда публикаций, выступает с мастер-классами в России и за рубежом.

Мона ХАБА с отличием окончила Московскую консерваторию и ассистентуру-стажировку. Её педагоги: В. В. Бунин, Г. Б. Аксельрод и Л. М. Живов. После окончания консерватории работала в Большом театре. Была музыкальным ассистентом В. Васильева в постановках балетов "Золушка", "Дон Кихот", "Лебединое озеро", "Жизель", "Балда", выступала в его спектаклях "Ностальгия" и "Мастер-класс".

С 2005 г. — солистка ансамбля "Студия новой музыки". Ведёт активную концертную деятельность. Постоянный участник многих фестивалей в России и за рубежом, среди них — "Венецианское биеннале", Бетховенский фестиваль в Бонне, "Варшавская осень", "Московский форум", "Московская осень", "Фестиваль Эрнста Кшенека" и др. Выступала как солистка с оркестрами РНО, ГАСО, в камерных ансамблях с ведущими российскими музыкантами. Является первым исполнителем ряда новых произведений современных авторов. Записи с её участием осуществлены на фирмах "Мелодия", Le chant du Monde (Франция), Meldac (Япония) и других, включая серию авторских дисков современных композиторов.

В программе:

В.А. Моцарт — Рондо ре мажор, KV 485. Фантазия ре минор, KV 497

Д. Скарлатти — Три сонаты: ре мажор, K 33; ре минор, K 77; ре мажор, K 119

М. Равель — Сонатина

И. Стравинский — Соната для двух фортепиано

Н. Корндорф — Колыбельная

С. Райх — "Piano Counterpoint".

Начало концерта в 19:00.

Билеты по ссылке

Адрес Малого зала консерватории: Б. Никитская, 13/6.