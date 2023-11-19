Критик Бабичев: хит Пугачёвой "Примадонна" оказался недооцененным в Европе

1:02 Your browser does not support the audio element. Культура

Музыкальный критик Евгений Бабичев подчеркнул, что песня "Примадонна" от Аллы Пугачевой несправедливо оказалась под недооценкой публики. Он выразил мнение, что, несмотря на низкий результат на конкурсе "Евровидение", композиция стала одной из самых влиятельных в репертуаре артистки.

Фото: openverse by Andrey Degtyarev / Андрей Дегтярев is licensed under CC BY-SA 3.0

"Понятно, что она, мне кажется, не была принята, особенно зрителями в Европе, оттого и такой низкий результат [на конкурсе "Евровидение"]. Но в плане песни, музыки, развития, кульминации, смех во время исполнения не наигранный — точное попадание в образ Примадонны, — с чего все и пошло, почему ее стали так называть", — отметил Бабичев.

Критик также признал "Примадонну" отчасти автобиографической песней Пугачевой, добавив, что ее выступление на "Евровидении" до сих пор вызывает у него "мурашки по коже".

В 1997 году Алла Пугачева представляла Россию на "Евровидении" и заняла 15-е место.

Примадонна (без Л. Гурченко) - Алла Пугачева