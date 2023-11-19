Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джо Байден заявил о существовании зомби в США
SHOT: 50 девушек влюбились в мошенницу, притворявшуюся мужчиной
Сборная Кубы прилетела на товарищеский матч в Россию без подходящих бутс
Сексолог Шевченко: Тыквенные семечки положительно влияют на мужскую потенцию
Россиянам назвали пять правил, которые помогут не набрать лишний вес за зиму
Собянин заявил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву
Даня Милохин спел песню SHAMAN в Дубае: "Я русский, и мне повезло!"
В России разработали сахарозаменитель для диабетиков
Специалист Фомин: для защиты от мошенников можно установить ПИН-код на сим-карте

Критик Бабичев: хит Пугачёвой "Примадонна" оказался недооцененным в Европе

1:02
Культура

Музыкальный критик Евгений Бабичев подчеркнул, что песня "Примадонна" от Аллы Пугачевой несправедливо оказалась под недооценкой публики. Он выразил мнение, что, несмотря на низкий результат на конкурсе "Евровидение", композиция стала одной из самых влиятельных в репертуаре артистки.

Критик Бабичев: хит Пугачёвой "Примадонна" оказался недооцененным в Европе
Фото: openverse by Andrey Degtyarev / Андрей Дегтярев is licensed under CC BY-SA 3.0

"Понятно, что она, мне кажется, не была принята, особенно зрителями в Европе, оттого и такой низкий результат [на конкурсе "Евровидение"]. Но в плане песни, музыки, развития, кульминации, смех во время исполнения не наигранный — точное попадание в образ Примадонны, — с чего все и пошло, почему ее стали так называть", — отметил Бабичев.

Критик также признал "Примадонну" отчасти автобиографической песней Пугачевой, добавив, что ее выступление на "Евровидении" до сих пор вызывает у него "мурашки по коже".

В 1997 году Алла Пугачева представляла Россию на "Евровидении" и заняла 15-е место.

Примадонна (без Л. Гурченко) - Алла Пугачева
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
Иностранные наёмники дезертируют с Украины

Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.

Иностранные наёмники бегут с Украины: они не понимают, во что ввязываются
В Париже заметили самолет, вылетевший без пилота и пассажиров
В Париже заметили самолет, вылетевший без пилота и пассажиров
Алла Пугачёва: встречи, молитвы и новый жизненный этап на Кипре
В комедии "Иван Васильевич меняет профессию" нашли киноляп с аквариумом
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
В США заявили о сюрпризе Германии для Украины
Почему в стране не объявляют мобилизацию, объяснил Ходаковский
Ссора с Тарзаном, украинский флаг: как сейчас живёт Людмила Порывай
Ссора с Тарзаном, украинский флаг: как сейчас живёт Людмила Порывай
Последние материалы
Критик Бабичев: хит Пугачёвой "Примадонна" оказался недооцененным в Европе
Сборная Кубы прилетела на товарищеский матч в Россию без подходящих бутс
Сексолог Шевченко: Тыквенные семечки положительно влияют на мужскую потенцию
Россиянам назвали пять правил, которые помогут не набрать лишний вес за зиму
Собянин заявил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву
В России разработали сахарозаменитель для диабетиков
Даня Милохин спел песню SHAMAN в Дубае: "Я русский, и мне повезло!"
Специалист Фомин: для защиты от мошенников можно установить ПИН-код на сим-карте
Садальский об иске Егора Крида против Мизулиной: "Уже надоела семейка"
Киев признал, что США воспринимают Украину как нищего, ленивого и вороватого попрошайку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников