На 75-м году жизни скончался актёр Иосиф Кошелевич, который прослужил 35 лет в Александринском театре. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Артист ушёл из жизни ещё 17 ноября, но дата церемонии прощания с ним будет объявлена позднее. Причина его смерти не уточняется пресс-службой.
Кошелевич был известен зрителям Петербурга благодаря своим ролям в спектаклях "Петербург" и "Живой труп", где он воплотил персонажей Липпанченко и Петрушина, соответственно.
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