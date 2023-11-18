Умер актёр из фильма "Улицы разбитых фонарей" Иосиф Кошелевич

0:35 Your browser does not support the audio element. Культура

На 75-м году жизни скончался актёр Иосиф Кошелевич, который прослужил 35 лет в Александринском театре. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Фото: openverse by Denise Cross is licensed under CC BY 2.0

Артист ушёл из жизни ещё 17 ноября, но дата церемонии прощания с ним будет объявлена позднее. Причина его смерти не уточняется пресс-службой.

Кошелевич был известен зрителям Петербурга благодаря своим ролям в спектаклях "Петербург" и "Живой труп", где он воплотил персонажей Липпанченко и Петрушина, соответственно.