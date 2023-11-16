Дуэт скрипача Максима Федотова и пианистки Галины Петровой выступит в Московской консерватории

2:18 Your browser does not support the audio element. Культура

17 ноября в Малом зале консерватории дуэт Максима Федотова и Галины Петровой представит концертную программу, в рамках которой прозвучат сочинения Шуберта, Бетховена, Стравинского, Мусоргского.

Фото: Пресс-служба Московской Консерватории

Творческий альянс скрипача Максима Федотова и пианистки Галины Петровой уже давно покорил сердца как российской, так и зарубежной публики. Их ансамбль — не просто органичный инструментальный дуэт. Это прежде всего единство творческих позиций, музыкальных пристрастий, эмоционального потенциала и артистического стиля.

Максим Федотов — единственный российский музыкант, которому посчастливилось играть на обеих скрипках Никколо Паганини. Он носит титул "Русского Паганини", присвоенный ему европейской прессой, гастролирует по всему миру не только как скрипач, но и как дирижер. Галина Петрова — заслуженная артистка России, блистательная пианистка. Лауреат премии Правительства Москвы (2003). Ее творчеству присуще "блистательное фортепианное мастерство в сочетании с самобытным музыкальным интеллектом и артистическим обаянием" ("La voce del popolo").

Музыкальный союз Максима Федотова и Галины Петровой — один из самых гармоничных в мире российской классической музыки — сложился в 1992 году. Общность творческих позиций, эмоционального и интеллектуального потенциала и артистического стиля подтверждаются сотнями совместных концертов.

В программе:

Ф. Шуберт — Дуэт ля мажор соч. 162

— Дуэт ля мажор соч. 162 Л. ван Бетховен — Соната №10 соль мажор, соч. 96

— Соната №10 соль мажор, соч. 96 И. Стравинский — Итальянская сюита (транскрипция для скрипки и фортепиано С. Душкина)

— Итальянская сюита (транскрипция для скрипки и фортепиано С. Душкина) М. Мусоргский — А. Исакова. Шесть фрагментов из цикла "Картинки с выставки": "Гном", "Старый замок", "Два еврея", "Балет невылупившихся птенцов", "С мертвыми на мертвом языке", "Избушка на курьих ножках (Баба-Яга)"

Начало в 19:00

Билеты по ссылке

Адрес Малого зала консерватории: Москва, Б. Никитская, 13/6.