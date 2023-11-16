Дуэт скрипача Максима Федотова и пианистки Галины Петровой выступит в Московской консерватории

17 ноября в Малом зале консерватории дуэт Максима Федотова и Галины Петровой представит концертную программу, в рамках которой прозвучат сочинения Шуберта, Бетховена, Стравинского, Мусоргского.
Творческий альянс скрипача Максима Федотова и пианистки Галины Петровой уже давно покорил сердца как российской, так и зарубежной публики. Их ансамбль — не просто органичный инструментальный дуэт. Это прежде всего единство творческих позиций, музыкальных пристрастий, эмоционального потенциала и артистического стиля.
Максим Федотов — единственный российский музыкант, которому посчастливилось играть на обеих скрипках Никколо Паганини. Он носит титул "Русского Паганини", присвоенный ему европейской прессой, гастролирует по всему миру не только как скрипач, но и как дирижер. Галина Петрова — заслуженная артистка России, блистательная пианистка. Лауреат премии Правительства Москвы (2003). Ее творчеству присуще "блистательное фортепианное мастерство в сочетании с самобытным музыкальным интеллектом и артистическим обаянием" ("La voce del popolo").
Музыкальный союз Максима Федотова и Галины Петровой — один из самых гармоничных в мире российской классической музыки — сложился в 1992 году. Общность творческих позиций, эмоционального и интеллектуального потенциала и артистического стиля подтверждаются сотнями совместных концертов.
В программе:
Начало в 19:00
Билеты по ссылке
Адрес Малого зала консерватории: Москва, Б. Никитская, 13/6.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.