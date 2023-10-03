Guardian: умер актёр из Великобритании Джейк Абрахам

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Британский актёр Джейк Абрахам, наиболее известный своей ролью в фильме "Карты, деньги, два ствола", скончался в возрасте 56 лет от рака простаты. Эту информацию сообщила газета Guardian.

Фото: ВКонтакте

"Актер Джейк Абрахам, наиболее известный по роли Дина в фильме Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола", ушёл из жизни в возрасте 56 лет", — говорится в статье.

По данным Guardian, актёр, родившийся в Ливерпуле, также снялся в таких фильмах, как "Костолом", "Формула 51", и принял участие в британском сериале G. B.H. Газета Liverpool Echo сообщила, что в июле 2023 года Абрахаму был поставлен диагноз рака простаты, и после этого он получал паллиативную помощь.