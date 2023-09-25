Актёр Александр Петров признался в программе "Шоу Воли", что ему очень сложно сниматься в постельных сценах. Ведущий Павел Воля попросил его рассказать подробнее о том, как происходит работа над подобными эпизодами. Его коллега по шоу Илья Соболев предположил, что актёры, возможно, должны занять определённую позу. Для наглядности он лёг на стол.
Петров подтвердил, что процесс примерно так и выглядит. Он уточнил, что на съёмочной площадке в это время находится множество людей, которые дают актёрам различные указания. Затем Петров встал со своего места и с помощью Соболева продемонстрировал, как проходит подготовка к съёмкам подобных сцен.
"На площадке они не просто сидят вокруг вас, а бегают, корректируют что-то. Они могут сказать: "Можете остаться здесь? Сейчас мы проверим камеру. Отлично, давайте поправим макияж. Поставьте ногу сюда. И… начали!" — поделился опытом актёр.
Соболев в шутку попросил на финальном монтаже подрисовать ему женщину, чтобы не казалось будто он занимается сексом со столом.
Петров начал свою актёрскую карьеру в кино в 2010 году, снимаясь в проекте "Не ври мне". За свою карьеру он сыграл более 70 ролей, включая фильмы "Лёд", "Метод", "Полицейский с Рублевки" и многие другие.
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