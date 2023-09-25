Актёр Александр Петров признался, что ему тяжело сниматься в постельных сценах

1:30 Your browser does not support the audio element. Культура

Актёр Александр Петров признался в программе "Шоу Воли", что ему очень сложно сниматься в постельных сценах. Ведущий Павел Воля попросил его рассказать подробнее о том, как происходит работа над подобными эпизодами. Его коллега по шоу Илья Соболев предположил, что актёры, возможно, должны занять определённую позу. Для наглядности он лёг на стол.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Петров подтвердил, что процесс примерно так и выглядит. Он уточнил, что на съёмочной площадке в это время находится множество людей, которые дают актёрам различные указания. Затем Петров встал со своего места и с помощью Соболева продемонстрировал, как проходит подготовка к съёмкам подобных сцен.

"На площадке они не просто сидят вокруг вас, а бегают, корректируют что-то. Они могут сказать: "Можете остаться здесь? Сейчас мы проверим камеру. Отлично, давайте поправим макияж. Поставьте ногу сюда. И… начали!" — поделился опытом актёр.

Соболев в шутку попросил на финальном монтаже подрисовать ему женщину, чтобы не казалось будто он занимается сексом со столом.

Петров начал свою актёрскую карьеру в кино в 2010 году, снимаясь в проекте "Не ври мне". За свою карьеру он сыграл более 70 ролей, включая фильмы "Лёд", "Метод", "Полицейский с Рублевки" и многие другие.