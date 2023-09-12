90-летняя российская актриса Татьяна Доронина рассказала о подробностях своей личной жизни. Об этом рассказала "Комсомольская правда".
Актриса снялась всего в нескольких кинокартинах за свою долгую карьеру, и лишь немногие из них можно назвать действительно хорошими. Последний её фильм был выпущен почти 40 лет назад. Однако она остаётся одной из лучших актрис в России, и многие поклонники восхищаются её актёрской харизмой и женской красотой.
Актриса родилась в обычной крестьянской семье. Её родители переехали в Ленинград в поисках работы. Этот опыт влиял на её роль в фильме "Три тополя на Плющихе". В нём она сыграла деревенскую женщину, приехавшую в Москву.
С самого начала образования учителя увидели потенциал Дорониной и посоветовали ей поступить в Школу-студию МХАТ. После окончания школы она получила актёрское образование в 1956 году. Однако, несмотря на её талант, актрису не приняли в МХАТ.
В связи с этим Доронина была направлена в Волгоград, куда и отправилась со своим однокурсником Олегом Басилашвили, который стал её первым мужем. Однако вскоре их перевели в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола.
Через несколько лет Доронина получила приглашение от Георгия Товстоногова, руководителя Большого драматического театра (БДТ). Она согласилась работать в театре только при условии, что возьмут и её мужа. Товстоногов был впечатлён её нахальством и согласился.
Однако в разгар славы артистка решила вернуться в Москву и присоединиться к МХАТу, что вызвало разочарование Товстоногова и его труппы. Отношения с коллегами у Дорониной всегда были сложными. Её брак с Басилашвили закончился разводом.
Затем она вышла замуж за драматурга Эдварда Радзинского, который написал несколько прекрасных пьес для неё. По его мнению, семья никогда не была для артистки главным в жизни. Театр всегда оставался её приоритетом. Она говорила, что привыкла полагаться только на себя и никогда не зависела от мужчин.
У артистки было пять мужей в жизни, помимо Басилашвили и Радзинского. Она всегда считала их равными партнёрами.
"У меня были замечательные, красивые, талантливые, умные, прекрасные мужья. С каждым из них я честно отбывала по семь лет… Это было как срок в тюрьме, а не семейная жизнь", — призналась Доронина.
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