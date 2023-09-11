Актриса Дарья Мороз рассказала, как её матери пророчили рождение мальчика

1:39 Your browser does not support the audio element. Культура

В Благовещенске стартовал 21-й фестиваль кино и театра под названием "Амурская Осень", который посвящён памяти выдающегося режиссёра, актёра и сценариста Валерия Приемыхова. Этот талантливый художник родился в Амурской области и в этом году ему исполнилось бы 80 лет.

На церемонии открытия фестиваля актриса Дарья Мороз поделилась своими воспоминаниями о встречах с Приемыховым и особенностях съёмок в фильме "Милый, дорогой, любимый, единственный", который был создан в 1984 году на студии "Ленфильм" под руководством режиссера Динары Асановой. Эта кинокартина была особенно значимой, так как Приемыхов стал автором сценария и исполнителем одной из важных ролей, сообщает "Утро.ру".

Мороз рассказала о том, как режиссёр обещала её матери, актрисе Марии Левтовой, что если она родит девочку, то она сможет сыграть в этом фильме. Но мать ответила, что у неё должен родиться мальчик. Асанова не поверила ей.

"Режиссёр сказал беременной мною маме (актрисе Марии Левтовой — Прим. ред.), что когда девочка появится на свет, то снимется в этом фильме, на что мама ответила: "Это невозможно, потому что будет мальчик", — вспоминает 40-летняя Мороз.

В итоге оказалась права Асанова, и родилась дочь, которую назвали Дашей.

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