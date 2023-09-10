40 тысяч человек и море триколоров: в Петербурге прошел концерт Шамана

1:28 Your browser does not support the audio element. Культура

На "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге прошел впечатляющий сольный концерт Ярослава Дронова, известного как "Шаман". В течение нескольких часов арена ожила звуками и светом, а море российских триколоров окружало сцену. Этому фееричному мероприятию предшествовала долгая и интенсивная репетиция, которую лично руководил сам Шаман.

Фото: Wikipedia

"Когда я увидел эту площадку и приехал сюда, я был поражен масштабами. Это как укол адреналина прямо в сердце. Такой момент наполняет меня энергией, потому что я осознаю, что на сцене огромное количество людей, света, звука и техники. Это огромная ответственность", — рассказал певец Ярослав Дронов.

Одним из самых трогательных моментов концерта стала песня "Моя Россия", которую Шаман исполнил вместе со своим отцом, который аккомпанировал сыну на гитаре.

"Ему было всего годика, и я уже понял, что у него есть слух и чувство ритма. Он мог слушать эстрадную музыку и двигаться в такт, как метроном. Иногда, после короткой качалки, он сразу же засыпал", — рассказал отец Ярослава Дронова, Юрий Дронов.

Этот концерт в Санкт-Петербурге стал продолжением обширного гастрольного тура Шамана по всей России. Артист планирует провести более сотни концертов в разных регионах страны.

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