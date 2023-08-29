В Россотрудничестве заявили, что хотели бы открыть культурные центры в Бразилии и ЮАР

1:13 Your browser does not support the audio element. Культура

Агентство Россотрудничество выразило интерес к запуску Российских центров науки и культуры в Южной Африке и Бразилии. В беседе с ТАСС руководитель агентства Евгений Примаков подчеркнул этот аспект.

"Мы были бы рады, если бы у нас в Бразилии и в ЮАР открылись полноценные, полноформатные культурные центры, — сказал он. — Пока что, к сожалению, у нас и там, и там отдельные представители, которые в составе посольств или генконсульств работают с нами. Но это всегда вопрос межправительственного согласования" — сообщил Примаков.

Примаков напомнил, что Россотрудничество является федеральным органом исполнительной власти, и следовательно, открытие культурных центров возможно только в случае согласования межправительственных договоренностей.

"Это процесс, который не зависит от Россотрудничества, а регулируется Министерством иностранных дел и соответствующей правительственной комиссией. Мы присутствуем в Эфиопии и Иране, но, например, в Саудовской Аравии нашего представительства нет из-за отсутствия соответствующего межправительственного соглашения", — подчеркнул руководитель агентства.

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