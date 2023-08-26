Марго Робби похвалили, но не взяли сниматься в "Американской истории ужасов"

0:51 Your browser does not support the audio element. Культура

Актриса Марго Робби рассматривалась на роль во втором сезоне "Американской истории ужасов", но не прошла кастинг, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на директора по кастингу Эрика Доусона.

Фото: search Creative Commons

Доусон высоко отзывался о прослушивании Робби еще до того, как она стала широко известна. Он упомянул, что ее прослушивание было одним из его самых любимых за все время, и он был впечатлен ее звездными качествами, присутствием и голосом. Несмотря на то, что Доусон не получил эту роль, он верил, что Робби со временем добьется популярности и успеха.

Хотя Марго Робби не получила роль в шоу, предсказание Доусон сбылось, поскольку она продолжила сниматься в различных успешных проектах после выхода второго сезона "Американской истории ужасов".

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