Телеведущий Дмитрий Нагиев заявил, что не дорожит своим положением в шоу-бизнесе

0:45 Your browser does not support the audio element. Культура

После начала спецоперации на Украине Дмитрий Нагиев ушёл с российского телевидения. Портал msk1.ru рассказал, чем артист занимается сейчас.

Фото: riafan.ru

Нагиев продолжает играть в театре. В июне 2022 года во время спектакля "Кыся" в Калининграде на него упала декорация. Однако это не помешало артисту отыграть пьесу до конца, несмотря на травму.

"Сейчас я, как мне кажется, на той ступени развития, когда мало чем дорожу в плане работы, в плане своего положения в кинобизнесе, шоу-бизнесе, в телевизионной индустрии", — признался Нагиев.

От съёмок артист отдыхает благодаря смене деятельности — телевидению.

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