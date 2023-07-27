Писатель Юрий Поляков выразил свою точку зрения относительно фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале. По его словам, данное мероприятие представляет собой явное проявление русофобии.
Как сообщает сайт aif.ru, певица пытается привлечь внимание к своей личности, так как она не слишком известна в странах Европейского союза. Поляков утверждает, что русофобия в настоящее время активно поощряется на Западе, и на этом фестивале присутствуют только те артисты, которые поддерживают такую политику.
"Ехать в гости к певице, которая не только помогает Украине, но и призывает сносить памятники советским воинам, погибшим в войне с фашизмом, — это не уважать себя и жертвы нашего народа-освободителя!" — заключил Поляков.
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