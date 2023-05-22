Реставраторы нашли на картине Пабло Пикассо "Мулен де ла Галетт" маленькую собаку

0:53 Your browser does not support the audio element. Культура

Реставраторы обнаружили новую деталь на картине Пабло Пикассо "Мулен де ла Галетт".

Фото: pixabay.com

Как пишет The New York Times, в ходе подготовки картины для выставки "Молодой Пикассо в Париже" эксперты провели сканирование полотна. Оно показало, что первоначально вместо наброшенного на спинку стула чёрного пальто, которое отображено на переднем плане, художник нарисовал маленького кавалер-кинг-чарльз-спаниеля с красным бантом.

Почему Пикассо решил закрасить собаку, по всей видимости, так и останется загадкой.

Основоположник кубизма нарисовал знаменитый в то время парижский танцзал Moulin de la Galette в 1900 году. Тогда 19-летний Пикассо впервые оказался в Париже и без памяти влюбился в город, в котором проживёт большую часть своей жизни.