Реставраторы обнаружили новую деталь на картине Пабло Пикассо "Мулен де ла Галетт".
Как пишет The New York Times, в ходе подготовки картины для выставки "Молодой Пикассо в Париже" эксперты провели сканирование полотна. Оно показало, что первоначально вместо наброшенного на спинку стула чёрного пальто, которое отображено на переднем плане, художник нарисовал маленького кавалер-кинг-чарльз-спаниеля с красным бантом.
Почему Пикассо решил закрасить собаку, по всей видимости, так и останется загадкой.
Основоположник кубизма нарисовал знаменитый в то время парижский танцзал Moulin de la Galette в 1900 году. Тогда 19-летний Пикассо впервые оказался в Париже и без памяти влюбился в город, в котором проживёт большую часть своей жизни.
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