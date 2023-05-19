Режиссёр фильма "Русалочка" Маршалл признался, что не планировал брать на роль Ариэль цветную актрису

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр ремейка "Русалочки" Роб Маршалл объяснил, почему принял решение отдать главную роль в своём фильме темнокожей актрисе и певице Холли Бэйли.

Фото: uznayvse.ru

По словам Маршалла, он обратил внимание на Бэйли после её выступления на премии "Грэмми".

"Мы тогда только начали кастинг. У нас не было задачи выбрать на главную роль цветную женщину. Просто хотелось найти лучшую Ариэль. Холли пела как ангел. Я не знал, сможет ли она сыграть, но слёзы, которые проступили у меня к концу её выступления, указывали на естественную глубину этой девушки", — заявил режиссёр в интервью изданию Deadline.

Общественность двояко восприняла тот факт, что в ремейке "Русалочки" главную роль исполнит афроамериканка. Часть аудитории одобрила эксперимент, на который решился режиссёр, остальные поклонники мультсериала осудили Маршалла за желание следовать модной нынче повестке.

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