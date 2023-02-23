Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заступился за отстранённую от спектаклей в "Современнике" актрису Лию Ахеджакову.
По словам Пригожина, лишать работы актрису было неправильным решением.
"Может, она в чём-то и неправа, но некрасиво с ней так поступать. Она уже взрослая женщина. И она имеет право с чем-то не соглашаться. Должна быть критика, если её не будет, мы сойдём с ума", — цитирует продюсера издание "Московский Комсомолец".
Пригожин отметил, что своими ролями в кино актриса радовала ни одно поколение. Решение об отстранении Лии Меджидовны продюсер связал с желанием руководителей театра выслужиться перед начальством.
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