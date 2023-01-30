Создателю "Бриллиантовой руки" Леониду Гайдаю исполняется 100 лет

Культовому советскому кинорежиссёру удалось то, чем не может похвастаться никто в истории советского кино: пять раз его фильмы становились чемпионами проката.

Леониду Гайдаю сегодня исполняется 100 лет, а в ноябре будет отмечаться и 30-летие со дня его смерти. Режиссёр родился в Амурской области, после школы трудился рабочим сцены в Иркутском драматическом театре. Осенью 1941 года ушёл на фронт, в марте 1943 подорвался на мине, много месяцев пробыл в госпиталях и был комиссован.

В 1949 году поступил во ВГИК, а с 1955 работал на "Мосфильме". Леонид Гайдай стал выдающимся советским кинорежиссёром, мастером комедии. Ему принадлежит рекорд, который уже никогда не будет побит. Пять его фильмов становились чемпионами проката, причем три из них — подряд. Это "Операция Ы и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница" и "Бриллиантовая рука". Затем он повторил успех с лентой "Иван Васильевич меняет профессию", а потом и с комедией "Спортлото-82".

Критики при жизни режиссёра часто относились к его фильмам снисходительно, считая их пошлыми и рассчитанными на невзыскательную аудиторию. Мало кто знает, что короткометражка Гайдая "Пёс Барбос и необычный кросс" выдвигалась на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Леонид Гайдай был народным артистом СССР и лауреатом Государственной премии РСФСР.