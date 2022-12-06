В Школе современной пьесы сыграют джаз

13 декабря в театре "Школа современной пьесы": джазовый концерт "Хоронько Оркестр".

Дмитрия Хоронько называют шутом, мастером карнавала, а жанр, в котором он выступает — джазовым кабаре. Каждая композиция — маленький спектакль, наполненный характерами и страстями. Это ураган, захватывающий публику, и уносящий в мир, который Хоронько-Оркестр создает здесь и сейчас, где герой живет и радуется, общается с залом, смеется, хулиганит, танцует и поет.

В "Школе современной пьесы" Дмитрий Хоронько играет в спектакле "Шинель/Пальто". Именно он исполняет композиции, которые Максим Дунаевский написал специально для этой постановки.

По словам музыкантов "Хоронько Оркестра”, главная задача их творчества — развлекать. Создавать атмосферу, дарить настроение, жонглировать эмоциями и, как это ни банально звучит, радовать публику.

Они смешали симфонический джаз, латино, рэп и декаданс во что-то невообразимое. И это что-то, в первую очередь надо видеть вживую.

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