25 ноября в Новом театре состоится премьера спектакля "Лубянский гримёр"

25 ноября в Новом театре состоится премьера иммерсивного спектакля по мотивам произведений Николая Лескова "Лубянский гримёр".
Режиссер-постановщик: Эдуард Бояков
Авторы пьесы: Эдуард Бояков и Алексей Зензинов
Режиссёры: Валентин Клементьев, Рената Сотириади
Художник-постановщик: Алиса Меликова
Художник по свету: Сергей Васильев
Музыкальные продюсеры: Василий Поспелов, Андрей Березин
Хореографы: Алена Гуменная, Ольга Щербакова
В ролях:
Народные артисты РФ Леонид Якубович, Валентин Клементьев, заслуженные артистки РФ Евдокия Германова, Татьяна Шалковская, артисты Эдуард Флеров, Таисия Краснопевцева, Ольга Зрилина, Дарья Дуженкова, Кирилл Клименко и вся труппа Нового театра.
Продолжительность спектакля 1 час 50 минут без антракта
Возрастной ценз 16 +
В Новом театре Эдуард Бояков выпускает иммерсивный спектакль "Лубянский гримёр" по мотивам произведений Николая Лескова.
"Лубянский гримёр" станет первой премьерой Нового театра, сыгранной в главной резиденции театра — усадьбе Салтыковых-Чертковых. В уникальных интерьерах старинного дворянского особняка одновременно разворачиваются два захватывающих сюжета. Один из них — легенда о любви, верности, страданиях и подвиге талантливого художника и его прекрасной возлюбленной — крепостной актрисы, другой — история рождения русского театра, рассказанная от лица тех, кто его создавал.
Иммерсивность — означает погружение. Зритель окажется внутри мира крепостного театра начала позапрошлого века, где красота соседствует с жестокостью, пасторальная фривольность с грубостью, чистая любовь с пороком. Фальшь такому театру противопоказана. Потому что здесь нет сцены, нет рампы, нет "четвертой стены". Зритель или поверит в происходящее — или нет.
Менее, чем за век домашние крепостные театры переросли в профессиональные. Неграмотные актеры и актрисы, которых продавали и подвергали пыткам, которым запрещали вступать в брак и иметь детей, обрели статус профессиональных артистов. Именно из их среды вышли литературные счастливцевы и несчастливцевы, кручинины и негины, реальные Жемчугова и Щепкин, Шаляпин и Станиславский. Все они — свободные и несвободные — влюблены в Театр.
Каждая группа идет своим путем, чтобы увидеть и понять сюжетную линию спектакля. И многим непременно захочется прийти еще раз, чтобы сложить сюжетный пазл по-новому.
Эдуард Бояков:
"Лубянский гример" — история с внятным сюжетом, рассказанная современным театральным языком, который при всей мультижанровости и иммерсивности не разрушает границ традиционного драматического театра, а раздвигает их. Каждая группа увидит что-то свое, но история будет понятна всем. Финальная часть спектакля пройдет в домашнем театре графа, где крепостные артисты разыграют свой спектакль и где состоится развязка драмы о лубянском гримере и его возлюбленной".
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