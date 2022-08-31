В Зеленограде покажут спектакль "С неба упали три яблока"

Режиссер Татьяна Тарасова ставит спектакль "С неба упали три яблока" по роману Наринэ Абгарян, армянской русскоязычной писательницы, автора бестселлеров "Манюня" и "Люди, которые всегда со мной".

Рассказывает автор Наринэ Абгарян:

"История, описанная в романе "С неба упали три яблока", полностью придуманная, за исключением ряда ситуаций, которые я брала из жизни, как, например, историю с библиотекой, когда книги в ней отсырели и библиотекарь просто вывесил их на бельевых веревках как белье, пытаясь спасти, и все-таки не спас… Я это видела своими глазами во время первой нашей Карабахской войны. Это потустороннее зрелище, когда ты идешь мимо библиотеки и ее маленького дворика, где понурыми птицами с опушенными крыльями на веревке висят книги и облетают страницами. Я никогда не забуду эти книжки, которые обливаются бумажными слезами, прощаясь с жизнью".

Свой роман-бестселлер Наринэ Абгарян написала, по её собственным словам, в жанре магического реализма под влиянием Габриэля Гарсиа Маркеса.

Спектакль будет представлен зрителю 17 и 18 сентября на сцене "Ведогонь-театра", расположенного в Зеленограде.

"Ведогонь-театр" впервые обращается к современной российской прозе. Перевести на язык театра яркий и пронзительный роман Нариэ Абгарян — увлекательная творческая задача и серьезный профессиональный вызов. Уже сейчас понятно, что этот спектакль будет весьма необычным и очень значимым для нашего коллектива. Я уверен, что творческая команда, собранная режиссёром Татьяной Тарасовой, вместе с ведущими актёрами "Ведогонь-театра" этой работой откроют новую страницу нашей истории, а спектакль отзовётся в сердцах и душах зрителей", — рассказывает художественный руководитель театра Павел Курочкин.

В спектакле заняты:

Наталья Тимонина,

Александр Бавтриков,

Лилия Шайхетдинова,

Илья Роговин,

Наталья Третьяк,

Павел Курочкин,

Елена Шкурпело,

Вячеслав Семеин,

Татьяна Бутова,

Аркадий Зяблов,

Анастасия Мунина.

Билеты можно приобрести на сайте.