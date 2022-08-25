Отсутствующие американские и европейские фильмы в кинотеатрах заменят картины из Индии, Китая, Турции и Южной Кореи, заявила Наталья Мокрицкая.
По словам генерального директора "Москино", азиатские, мексиканские и турецкие фильмы будут нести некоторый оттенок киноэкзотики, но уже вскоре могут стать привычными для российского зрителя.
В интервью РИА Новости она напомнила, что восточные студии выпускают большое количество блокбастеров, которые имеют громкий успех у европейцев и американцев.
"Все мы помним большой успех южнокорейского комедийно-драматического фильма "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо", — добавила Мокрицкая.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.