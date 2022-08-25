Вместо фильмов из США и ЕС в кинотеатрах появятся картины из неевропейских стран

Отсутствующие американские и европейские фильмы в кинотеатрах заменят картины из Индии, Китая, Турции и Южной Кореи, заявила Наталья Мокрицкая.

По словам генерального директора "Москино", азиатские, мексиканские и турецкие фильмы будут нести некоторый оттенок киноэкзотики, но уже вскоре могут стать привычными для российского зрителя.

В интервью РИА Новости она напомнила, что восточные студии выпускают большое количество блокбастеров, которые имеют громкий успех у европейцев и американцев.

"Все мы помним большой успех южнокорейского комедийно-драматического фильма "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо", — добавила Мокрицкая.