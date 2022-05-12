Марат Башаров сыграет в балете "Конёк-Горбунок" в Новосибирском театре

Российский телеведущий и актёр Марат Башаров сыграет роль царя в балете "Конёк-Горбунок", показ которого пройдёт 12, 13 и 14 мая на сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.

По словам Башарова, это чудесная сказка, в которой стоит участвовать. Постановка сопровождается 3D-графикой, пишет atas.info, ссылаясь на ТАСС.

Ранее Башаров осудил артистов, которые покинули Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. Актёр напомнил, что именно в РФ они добились популярности и успеха. Он признался, что не согласен с точкой зрения своих коллег, по его мнению, это безответственная позиция.