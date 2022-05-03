Некоторые российские артисты покинули родину после начала военной спецоперации по защите Донбасса. На новом месте знаменитости раздают провокационные интервью, в которых очерняют Россию. Актёр Марат Башаров прокомментировал их поведение и напомнил, что именно в России артисты добились популярности и успеха.
"Когда у вас здесь были хорошие гонорары, востребованность и успех, почему-то вы любили Россию, по крайней мере, не высказывались о ней негативно. А оказавшись за кордоном, вы вдруг став якобы свободными, мигом "прозрели", — сказал Башаров в беседе с РИА Новости.
Он признался, что не согласен с точкой зрения своих коллег, которые решили покинуть Россию. Башаров подчёркнул, что именно родина дала артистам воспитание, образование и славу.
"Это безответственная позиция, она чужда мне и многим моим коллегам, верой и правдой работающим в России и любящим её", — добавил актёр.
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