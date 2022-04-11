По словам российского исполнителя Юрия Лозы, запрет Чайковского и Достоевского на Западе "кастрирует" мировую культуру. Своим мнением певец поделился в разговоре с "Аргументами и фактами".
"Какой-то человек написал, что произведения Чайковского и Достоевского, которых пытаются запрещать на Западе, это бриллианты в короне мировой культуры. И если их из этой короны удалить, они так и останутся бриллиантами, а корона, в которой будут зиять эти дыры, будет незаконченной подделкой", — отметил Лоза.
Исполнитель подчеркнул, что Чайковский не перестанет быть великим композитором, даже если в западных странах перестанут слушать его бессмертные произведения. От этого будет хуже только самим западным слушателям, которые лишат себя истинного удовольствия, уверен артист.
Лоза напомнил, что произведения Чайковского и Достоевского являются шедеврами не только русской, но и глобальной мировой культуры.
В рамках антироссийских санкций, которые Запад вводит и продолжает вводить против России, гонениям и притеснениям подвергаются также представители российской культуры
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