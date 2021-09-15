Украинский певец Поплавский открыл первый факультет TikTok

Украинский исполнитель и ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский сообщил в своём Instagram-аккаунте об открытии первого в мире факультета TikTok.

По словам народного артиста, подобных направлений подготовки нет ни в одном научном центре. Он убеждён, что студенты высоко оценят новую программу в университете.

"Сегодня TikTok — это медиафеномен, самая популярная социальная сеть молодёжи. Моя миссия — украинизировать TikTok, вести за собой амбициозных и перспективных людей, которые будут творить новую историю Украины", — отметил певец.

Михаил Поплавский активно развивает личные социальные сети, регулярно запускает танцевальные челленджи, выкладывает короткие юмористические видеоролики с детьми.

Студенты высоко оценили появление современного факультета в вузе. В комментариях под постом в Instagram они поблагодарили певца за то, что он инициировал его открытие.

"Это модно, стильно, молодёжно и в ногу со временем", — написал один из пользователей.

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