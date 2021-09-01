"Окей, бумер": что выросло, то выросло

Незадолго до пандемии вирусную популярность обрёл мем из видеороликов TikTok "Окей, бумер". Так зумеры, т. е. поколение Z (родившиеся во второй половине 90-х прошлого века и до 2012 года) называют в основном появившихся на свет в период беби-бума (после окончания Второй мировой войны и до 1964 года). Западные аналитики отмечают рост политической сознательности зумеров благодаря этому мему.

"Ок, бумер"

В чем смысл фразы "OK Boomer"

Количественный рост мема "OK Boomer" в социальных сетях отчётливо прослеживается благодаря ремиксу OK Boomer музыканта поколения Z @ peterkuli, который он загрузил в TikTok в октябре 2019 года. Хит, в котором седовласый мужчина поучает девочку-подростка, обвиняя её сверстников в инфантильности (синдроме Питера Пэна), моментально ушёл в массы зумеров. В двухминутном клипе @peterkuli обвинил "бумеров" в заносчивости, расизме и поддержке тогдашнего американского президента Дональда Трампа, который не доверяет сведениям об изменении климата.

Вскоре рынок заполонил мерч с символикой "Окей, бумер":

стикеры;

кружки;

значки;

чехлы для смартфонов;

майки;

худи;

постельное бельё.

По сути, мем "OK Boomer" появился в качестве отпора обвинениям в том, что зумеры — это неспособные справиться с трудностями хлюпики и молокососы. Мем сделался универсальным ответом не только старшим поколениям, но и всем тем, кто не готов принять точку зрения молодого поколения.

Мем обрёл популярность по вполне конкретным причинам: в наследство от предыдущих поколений зумерам досталось множество социальных проблем, не всегда оправданная толерантность, экономическое неравенство, экологические катастрофы.

От "большой политики" к "политике повседневности" и "политике отношений между поколениями"

Исследователи просмотрели в TikTok 1 755 сообщений "OK Boomer" за 2019 и 2020 годы и обнаружили, что молодые люди использовали мем для участия в "повседневной политике".

В отличие от "большой политики" — деятельности правительства, парламентариев и депутатов — под "будничной политикой" понимаются политические интересы, занятия и дискуссии, основанные на личном опыте.

Мем "OK Boomer" и его аналоги позволяют молодёжи принимать участие в "политике отношений между поколениями". Это позволяет формировать общее политическое сознание и поведение, обычно противоположное политическим взглядам других групп. Это также напоминает историю о том, когда нынешние "бумеры", ввязавшиеся в политические споры со старшими, нашли своё выражение в контркультуре 1960-х и 1970-х годов.

Дискриминация или консолидация

Отдельные учёные и блогеры критиковали мемы "OK Boomer", "Boomer Remover" и тому подобные как вызывающие разногласия между поколениями и способствующие дискриминации людей пожилого возраста. Однако, настаивают другие специалисты, следует рассматривать мем "OK Boomer" не как эйджизм (ageism), не как следствие существующих разногласий между поколениями, а в качестве причины их возникновения.

Поколение Z сталкивается с растущими угрозами:

изменение климата;

политические волнения;

экономические трудности.

Мемы вроде "OK Boomer" — это способ выразить повседневную политику отношений между поколениями "отцов и детей", чтобы утвердить общую осведомлённость о воображаемой неудаче бумеров.

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