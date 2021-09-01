EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

"Окей, бумер": что выросло, то выросло

Общество » Соцсети

Незадолго до пандемии вирусную популярность обрёл мем из видеороликов TikTok "Окей, бумер". Так зумеры, т. е. поколение Z (родившиеся во второй половине 90-х прошлого века и до 2012 года) называют в основном появившихся на свет в период беби-бума (после окончания Второй мировой войны и до 1964 года). Западные аналитики отмечают рост политической сознательности зумеров благодаря этому мему.

ок бумер
"Ок, бумер"

В чем смысл фразы "OK Boomer"

Количественный рост мема "OK Boomer" в социальных сетях отчётливо прослеживается благодаря ремиксу OK Boomer музыканта поколения Z @ peterkuli, который он загрузил в TikTok в октябре 2019 года. Хит, в котором седовласый мужчина поучает девочку-подростка, обвиняя её сверстников в инфантильности (синдроме Питера Пэна), моментально ушёл в массы зумеров. В двухминутном клипе @peterkuli обвинил "бумеров" в заносчивости, расизме и поддержке тогдашнего американского президента Дональда Трампа, который не доверяет сведениям об изменении климата.

Вскоре рынок заполонил мерч с символикой "Окей, бумер":

  • стикеры;
  • кружки;
  • значки;
  • чехлы для смартфонов;
  • майки;
  • худи;
  • постельное бельё.
ок бумер
 

По сути, мем "OK Boomer" появился в качестве отпора обвинениям в том, что зумеры — это неспособные справиться с трудностями хлюпики и молокососы. Мем сделался универсальным ответом не только старшим поколениям, но и всем тем, кто не готов принять точку зрения молодого поколения.

Мем обрёл популярность по вполне конкретным причинам: в наследство от предыдущих поколений зумерам досталось множество социальных проблем, не всегда оправданная толерантность, экономическое неравенство, экологические катастрофы.

От "большой политики" к "политике повседневности" и "политике отношений между поколениями"

Исследователи просмотрели в TikTok 1 755 сообщений "OK Boomer" за 2019 и 2020 годы и обнаружили, что молодые люди использовали мем для участия в "повседневной политике".

В отличие от "большой политики" — деятельности правительства, парламентариев и депутатов — под "будничной политикой" понимаются политические интересы, занятия и дискуссии, основанные на личном опыте.

Мем "OK Boomer" и его аналоги позволяют молодёжи принимать участие в "политике отношений между поколениями". Это позволяет формировать общее политическое сознание и поведение, обычно противоположное политическим взглядам других групп. Это также напоминает историю о том, когда нынешние "бумеры", ввязавшиеся в политические споры со старшими, нашли своё выражение в контркультуре 1960-х и 1970-х годов.

Дискриминация или консолидация

Отдельные учёные и блогеры критиковали мемы "OK Boomer", "Boomer Remover" и тому подобные как вызывающие разногласия между поколениями и способствующие дискриминации людей пожилого возраста. Однако, настаивают другие специалисты, следует рассматривать мем "OK Boomer" не как эйджизм (ageism), не как следствие существующих разногласий между поколениями, а в качестве причины их возникновения.

Поколение Z сталкивается с растущими угрозами:

  • изменение климата;
  • политические волнения;
  • экономические трудности.

Мемы вроде "OK Boomer" — это способ выразить повседневную политику отношений между поколениями "отцов и детей", чтобы утвердить общую осведомлённость о воображаемой неудаче бумеров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Окей, Бумер
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы соцсети
Новости
Заммэра Владимир Ефимов: Спасо-Преображенский собор отреставрируют к 2023 году
Лукашенко: РФ поставит Белоруссии самолёты, вертолёты и, возможно, С-400
Украинцы раскритиковали фотографию Зеленского в Вашингтоне
Жители Китая пили пиво ещё в эпоху неолита
Школьник поправил Путина в вопросе о Северной войне
Учитель в откровенном наряде станцевала перед первоклассниками в Хабаровске
Жорин оценил призыв Милонова "расстрелять" Моргенштерна
Депутат Максим Зайцев предложил внести в школьную программу Кинга и Акунина
Крым и Донбасс: С чего Зеленский начнёт встречу с Байденом
Путин: численность населения России могла бы достигать полумиллиарда человек
Последние материалы
Депутат Максим Зайцев предложил внести в школьную программу Кинга и Акунина
Крым и Донбасс: С чего Зеленский начнёт встречу с Байденом
Леонид Крутаков: "США начинают в Афганистане новую большую войну"
Талибы* заявили, что не будут препятствовать афганцам уезжать из страны
Путин: численность населения России могла бы достигать полумиллиарда человек
Шаляпин стал владельцем дорогостоящей недвижимости
Крым побил рекорд по количеству туристов за последние 30 лет
Моргенштерн объяснил Гордону, чей всё-таки Крым
Перед важной встречей в Белом доме Зеленский устроил пробежку по Вашингтону
Greenpeace подала в суд на британские власти из-за разрешений на добычу нефти
Популярное
Остальной мир
Россия не приняла резолюцию ООН по Афганистану. Небензя назвал причины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил, по каким причинам Россия была вынуждена отказаться от поддержки резолюции ООН по Афганистану.

Россия не приняла резолюцию ООН по Афганистану. Небензя назвал причины
Движение "Талибан"* просит о помощи
Остальной мир
Движение "Талибан"* просит о помощи
Мир. Новости мира
Речь никогда не шла о "науке": ВОЗ выступает против массовой вакцинации
Авто
"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
Игорь Буккер "Окей, бумер": что выросло, то выросло Игорь Буккер Василий Амирджанов В "Роскосмосе" стали проверять сотрудников на полиграфе Василий Амирджанов Усам Оздемиров Зрелая инновационная политика сделает сказку былью Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Грязнейший образец": Захарова высказалась о словах генсека НАТО
Центразия
Леонид Крутаков: "США специально взрывают Афганистан"
В Польше знают, чего больше всего боится Россия
Восточная Европа
В Польше знают, чего больше всего боится Россия
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников