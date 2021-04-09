В МХАТе пройдет встреча с живой легендой современной русской поэзии

27 апреля в 17:00 в магазине "МХАТ.Книги" пройдет встреча с поэтом Юрием Кублановским и презентация его трехтомника.
Иосиф Бродский писал о Юрии Кублановском: "Это поэт, способный говорить о государственной истории как лирик и о личном смятении тоном гражданина… Его техническая оснащенность изумительна".
А по определению Александра Солженицына, "…поэзии Кублановского свойственны упругость стиха, смелость метафор, живейшее ощущение русского языка, интимная сродненность с историей и не уходящее ощущение Бога над нами".
В трехтомник поэта, составленный и выверенный самим автором, вошли стихотворения разных лет — от написанных в студенческие годы до созданных в нынешние дни.
По определению Иосифа Бродского, стихи Кублановского "не поддаются ни тематической, ни жанровой классификации — ход мысли в них всегда предопределен тональностью; о чем бы ни шла речь, читатель имеет дело прежде всего с событием сугубо лирическим".
Приходите послушать живую легенду современной русской поэзии.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
История со стулом, не доставшимся на приёме у Реджепа Эрдогана Урсуле фон дер Ляйен, продолжает будоражить умы европейских политиков и политологов.