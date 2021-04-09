В МХАТе пройдет встреча с живой легендой современной русской поэзии

27 апреля в 17:00 в магазине "МХАТ.Книги" пройдет встреча с поэтом Юрием Кублановским и презентация его трехтомника.

Иосиф Бродский писал о Юрии Кублановском: "Это поэт, способный говорить о государственной истории как лирик и о личном смятении тоном гражданина… Его техническая оснащенность изумительна".

А по определению Александра Солженицына, "…поэзии Кублановского свойственны упругость стиха, смелость метафор, живейшее ощущение русского языка, интимная сродненность с историей и не уходящее ощущение Бога над нами".

В трехтомник поэта, составленный и выверенный самим автором, вошли стихотворения разных лет — от написанных в студенческие годы до созданных в нынешние дни.

В первой книге собраны тексты середины 1960-х — начала 1980-х годов, до эмиграции поэта, распространявшиеся в самиздате.

Вторую книгу составили тексты, написанные в политической эмиграции (1982-1990). На Западе стилистика поэта усложняется, расширяется историческая и мировоззренческая тематика.

По определению Иосифа Бродского, стихи Кублановского "не поддаются ни тематической, ни жанровой классификации — ход мысли в них всегда предопределен тональностью; о чем бы ни шла речь, читатель имеет дело прежде всего с событием сугубо лирическим".

В третьей книге объединены тексты, написанные поэтом после возвращения на родину.

Приходите послушать живую легенду современной русской поэзии.