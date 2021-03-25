Новый мультимедиа-проект "Память крепче гранита" запущен российским Минобороны и посвящен воинским памятникам Великой Отечественной войны.
Уже готова первая часть о мемориалах на территории России.
В Интернете можно увидеть изображения памятников и почитать связанные с ними исторические документы, включая рассекреченные боевые донесения. В дальнейшем планируется опубликовать разделы про мемориалы Великой Отечественной войны в странах ближнего зарубежья и Европы.
А ранее социальная сеть "Одноклассники" совместно с фондом "Внимание" запустили проект "Архитектурный перископ", цель которого — поддержать разрушающиеся памятники зодчества в регионах России.
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