OK запустили карту исчезающего архитектурного наследия России

Социальная сеть "Одноклассники" совместно с фондом "Внимание" запустили проект "Архитектурный перископ", цель которого — поддержать разрушающиеся памятники зодчества в регионах России.

На сайте проекта опубликованы истории создания и развития малоизвестных, но ценных памятников архитектуры. Кроме того, пользователи смогут увидеть уникальные фотографии и видео.

"Так, например, можно узнать, что грандиозная ВДНХ проходила не только в Москве, но и в Рязани, конструктивистская водонапорная башня в Екатеринбурге была когда-то крупнейшей в мире, а один из лучших памятников позднесоветского монументального искусства — 50 метровая мозаичная стена — находится в Тольятти", — рассказали в интервью TJ организаторы проекта "Архитектурный перископ"

Для проекта организаторы выбрали семь архитектурных памятников, о которых многие россияне даже не знают. На интерактивной карте представлены не только объекты, построенные до революции, но и три советских архитектурных памятника.