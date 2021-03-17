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OK запустили карту исчезающего архитектурного наследия России

Общество » Соцсети » Одноклассники

Социальная сеть "Одноклассники" совместно с фондом "Внимание" запустили проект "Архитектурный перископ", цель которого — поддержать разрушающиеся памятники зодчества в регионах России.

OK запустили карту исчезающего архитектурного наследия России

На сайте проекта опубликованы истории создания и развития малоизвестных, но ценных памятников архитектуры. Кроме того, пользователи смогут увидеть уникальные фотографии и видео.

"Так, например, можно узнать, что грандиозная ВДНХ проходила не только в Москве, но и в Рязани, конструктивистская водонапорная башня в Екатеринбурге была когда-то крупнейшей в мире, а один из лучших памятников позднесоветского монументального искусства — 50 метровая мозаичная стена — находится в Тольятти", — рассказали в интервью TJ организаторы проекта "Архитектурный перископ"

Для проекта организаторы выбрали семь архитектурных памятников, о которых многие россияне даже не знают. На интерактивной карте представлены не только объекты, построенные до революции, но и три советских архитектурных памятника.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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