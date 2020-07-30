Заседание по делу Ефремова начнется в 14:00 мск

Пресненский суд Москвы во второй раз готовится провести предварительное слушание о смертельной аварии с участием знаменитого актёра Михаила Ефремова.

Первое заседание сорвалось из-за неявки адвоката по уважительной причине.

По информации телеканала "Россия 24", заседание запланировано на 14:00 по московскому времени.

Известно, что Михаилу Ефремову может грозить лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.