Пресненский суд Москвы во второй раз готовится провести предварительное слушание о смертельной аварии с участием знаменитого актёра Михаила Ефремова.
Первое заседание сорвалось из-за неявки адвоката по уважительной причине.
По информации телеканала "Россия 24", заседание запланировано на 14:00 по московскому времени.
Известно, что Михаилу Ефремову может грозить лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
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